Испанский комик Хуан Хойя Борхас, имевший прозвище "Хохотун", умер 28 апреля. Смерть наступила в возрасте 65 лет в больнице, расположенной в Севилье.

"Хохотун" умер днем. У него случился внезапный рецедив болезни.

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Комик попал в больницу еще в сентябре 2020 года. У него обнаружили проблемы с сосудистой системой. Вследствие тяжелой болезни медикам пришлось ампутировать ему ногу.

Известен благодаря смеху

Популярный севильский актер и комик в интервью в одной из испанских программ рассказывал о своем опыте работы. Его смех и шутки сделали его популярным под прозвищем "Хохотун".

В частности, в программе комик описал инцидент, когда он работал портье на кухне. Он говорил об этом так живо и эмоционально, что и сам время от времени прерывался на истерический смех.

Видео загрузили на ютуб, оно взорвало сеть, набрав миллионы просмотров.

"Хохотун" стал настоящим мемом: смотрите оригинальное видео

Пик популярности

Кадры из этого интервью в 2014 году использовали для пародии на президента Египта Абдель Фаттах эль-Сиси. Были и другие, но не такие популярные.

Наибольшее внимание это видео получило в марте 2015 года – после запуска MacBook. Тогда в субтитрах описали дизайнера, работавшего над прототипом.

Пародия на запуск MacBook: смотрите видео

Именно это видео получило миллионы просмотров. Тогда кадры из интервью превратились в настоящий мем и облетели все сети мира.