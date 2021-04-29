Помер іспанський комік "Реготун": він став героєм мемів завдяки істеричному сміху
Іспанський комік Хуан Хойя Борхас, який мав прізвисько "Реготун", помер 28 квітня. Смерть настала у віці 65 років у лікарні, що розташована у Севільї.
Джерело:ABC de Sevilla
"Реготун" помер вдень. У нього трапився раптовий рецедив хвороби.
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Комік потрапив до лікарні ще у вересні 2020 року. У нього виявили проблеми з судинною системою. Внаслідок важкої хвороби медикам довелося ампутувати йому ногу.
Відомий завдяки сміху
Популярний севільський актор і комік в інтерв'ю в одній із іспанських програм розповідав про свій досвід роботи. Його сміх та жарти зробили його популярним під прізвиськом "Реготун".
Зокрема, у програмі комік описав інцидент, коли він працював портьє на кухні. Він говорив про це так жваво та емоційно, що й сам час від часу переривався на істеричний сміх.
Відео завантажили на ютуб, воно підірвало мережу, набравши мільйони переглядів.
"Реготун" став справжнів мемом: дивіться оригінальне відео
Пік популярності
Кадри з цього інтерв'ю у 2014 році використали для пародії на президента Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі. Були й інші, але не такі популярні.
Найбільшу увагу це відео отримало у березні 2015 року – після запуску MacBook. Тоді у субтитрах описали дизайнера, який працював над прототипом.
Пародія на запуск MacBook: дивіться відео
Саме це відео отримало мільйони переглядів. Тоді кадри з інтерв'ю перетворились у справжній мем та облетіли усі мережі світу.
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