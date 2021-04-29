В Іспанії 28 квітня помер знаменитий комік Хуан Хойя Борхас. Чоловік став відомим завдяки своєму специфічному сміху, за який його почали називати Реготуном.

Іспанський комік помер у віці 65 років у лікарні Севільї від рецидиву хвороби. Читайте також Помер іспанський комік "Реготун": він став героєм мемів завдяки істеричному сміху Біографія коміка Хуана Хойя Борха Народився чоловік в іспанській Севільї .

. За своє життя змінив безліч професій та місць роботи – готував їжу, розвантажував мішки з цементом.

та місць роботи – готував їжу, розвантажував мішки з цементом. Вперше з'явився на телебаченні у 2000 році на шоу Хесуса Кінтеро El Vagamundo. Там він разом зі своїм партнером розповідав різні смішні історії.

Чоловіка почали впізнавати за його специфічним сміхом. Завдяки цьому він й отримав своє прізвисько – Реготун.

Помер іспанський комік Хуан Хойя Борхас /Фото АВС Інтерв'ю, яке стало мемом У червні 2007 року Хойя знову з'явився на шоу Хесуса Кінтеро під назвою Ratones Coloraos. Він розповів курйозну історію , яка сталася з ним, коли він працював посудомийником на пляжі.

під назвою Ratones Coloraos. Він розповів , яка сталася з ним, коли він працював посудомийником на пляжі. Тоді кухар доручив йому замочити на ніч в океані 20 брудних сковорід для паельї та очистити їх вранці. Хойя зробив, що його просили. Однак вранці виявив, що 19 сковорідок віднесло у море. Оригінальне відео завантажили та ютуб, там за 10 років воно назбирало понад 1 мільйон переглядів.

Хойя зробив, що його просили. Однак вранці виявив, що 19 сковорідок віднесло у море. Оригінальне відео завантажили та ютуб, там за 10 років воно назбирало понад 1 мільйон переглядів. У 2014 році кадри з інтерв'ю використали члени ісламістської організації "Брати-мусульмани". Вони зробили пародію на президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сіс. Згодом почали з'являтися й інші пародії – на комп'ютерні технології та відеоігри.

"Брати-мусульмани". Вони зробили пародію на президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сіс. Згодом почали з'являтися й інші пародії – на комп'ютерні технології та відеоігри. Справжню популярність у світі ролик отримав через 8 років після створення — в січні 2015 року. Тоді трапився скандал щодо відеокарти Nvidia GTX 970. В інтернеті з'явився ролик, де Реготун виступає в ролі інженера Nvidia. Ролик підхопила мережа, його переклали різними мовами.

після створення — в січні 2015 року. Тоді трапився скандал щодо відеокарти Nvidia GTX 970. В інтернеті з'явився ролик, де Реготун виступає в ролі інженера Nvidia. Ролик підхопила мережа, його переклали різними мовами. У березні 2015 року мем опинився на піку популярності після запуску чергового MacBook. Хойя представили як дизайнера прототипу пристрою. Протягом місяця цей кліп зібрав понад 5 мільйонів переглядів на ютубі. Джерело: Вікіпедія Хвороба та смерть коміка У серпні 2020 року через проблеми з судинами Хуан Борха переніс ампутацію ноги .

. На початку вересня його госпіталізували до лікарні в Севільї.

А 28 квітня 2021 він помер в результаті ускладнень після операції. Історія про сковорідку та паелью: дивіться відео