Трагическим известием поделились в компании Subway. Там уточнили, что Бак умер 18 ноября, но причину смерти пока не обнародовали.

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Гендиректор Subway сделал заявление

Генеральный директор Subway Джон Чидси подчеркнул, что Бак был настоящим лидером и показывал пример того, как можно быть преданным своему делу. Чиновник обратил внимание на то, что покойному основателю удалось превратить обычный магазин сэндвичей в Бриджпорте в огромную и успешную сеть. Ведь сейчас по всему миру работают более 40 тысяч заведений.



Основатели сети Питер Бак и Фред ДеЛюка / Фото Subway

Основное о Баке и компании Subway

Источник: "Википедия"