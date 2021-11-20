Трагічною звісткою поділилися у компанії Subway. Там уточнили, що Бак помер 18 листопада, але причину смерті поки не оприлюднювали.

Читайте також Не зміг побороти онкологію: помер колишній президент ПАР Фредерік де Клерк

Гендиретор Subway зробив заяву

Генеральний директор Subway Джон Чідсі наголосив, що Бак був справжнім лідером та показував приклад того, як можна бути відданим своїй справі. Посадовець звернув увагу на те, що покійному засновнику вдалося перетворити звичайний магазин сендвічів у Бріджпорті у величезну та успішну мережу. Адже зараз по всьому світу працюють понад 40 тисяч закладів.



Засновники мережі Пітер Бак та Фред ДеЛюка / Фото Subway

Основне про Бака та компанію Subway

Джерело: "Вікіпедія"