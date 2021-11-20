Трагічною звісткою поділилися у компанії Subway. Там уточнили, що Бак помер 18 листопада, але причину смерті поки не оприлюднювали.
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Гендиретор Subway зробив заяву
Генеральний директор Subway Джон Чідсі наголосив, що Бак був справжнім лідером та показував приклад того, як можна бути відданим своїй справі. Посадовець звернув увагу на те, що покійному засновнику вдалося перетворити звичайний магазин сендвічів у Бріджпорті у величезну та успішну мережу. Адже зараз по всьому світу працюють понад 40 тисяч закладів.
Засновники мережі Пітер Бак та Фред ДеЛюка / Фото Subway
Основне про Бака та компанію Subway
Джерело: "Вікіпедія"
- Це міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування, яка працює за принципом франчайзингу. Там готують сендвічі та салати. Перший Subway відкрили ще у 1965 році в американському місті Бріджпорт, що у штаті Коннектикут. Спочатку ресторан називався Pete's Super Submarines.
- Засновниками компанії були Фред ДеЛюка та Пітер Бак. Фреду було лише 17 років й він шукав гроші, щоб оплатити собі навчання в університеті. У товариша його сім'ї, 35-річного Пітера Бака, з'явилася ідея відкрити магазин, в якому би продавали сендвічі. Вони взяли у кредит 1 000 доларів й почали бізнес.