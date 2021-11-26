Как раз на днях в Украину на борту судна Ocean Grand преодолев тысячи миль из Балтимора приплыли два катера типа Island – "Фастов" и "Сумы".

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А еще за последние два месяца мы одну за другой получили 4 партии различной помощи от США – боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и многое необходимое нашим ВСУ.

Сейчас на фоне возможного обострения ситуации на Донбассе Вашингтон рассматривает возможность отправки нам дополнительных Javelin, минометов, ПЗРК Stinger.

Именно нынешняя ситуация вблизи наших границ подталкивает США помогать нам еще больше и в следующем году.

Так, некоторые сенаторы предлагают увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 миллионов. Речь идет об увеличении финансирования с $300 миллионов до $350 миллионов.