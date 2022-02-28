Такое мнение высказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, ни Европа, и США не рассчитывали, что Украина продержится так долго.

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Кравчук: Польша будет "транспортным хабом" помощи

Кравчук отметила, что раньше европейцы сидели и говорили: "Мы еще подождем, посмотрим". Сейчас же ситуация изменилась коренным образом.

Сложилась уникальная ситуация, что теперь США должны догонять за действиями Европы, потому что раньше американцы и Великобритания были впереди своей помощью,

– подчеркнула она.

Однако депутат подчеркнула, что США будут продолжать военную помощь. Также активные действия будут и от Польши.

"Польша будет "транспортным хабом" для военной помощи, то есть все страны везут туда все, что они хотят поставлять и потом через границу мы очень быстро это получим", – пояснила Кравчук.



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