Таку думку висловила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, ні Європа, ні США не розраховували, що Україна протримається так довго.

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Кравчук: Польща буде "транспортним хабом" допомоги

Кравчук зауважила, що раніше європейці сиділи і казали: "Ми ще почекаємо, подивимось". Зараз же ситуація змінилась докорінно.

Склалася унікальна ситуація, що тепер США мають доганяти за діями Європи, бо раніше американці і Велика Британія були попереду своєю допомогою,

– наголосила вона.

Проте депутатка підкреслила, що США продовжуватимуть військову допомогу. Також активні дії будуть і від Польщі.

"Польща буде "транспортним хабом" для військової допомоги, тобто всі країни везуть туди все, що вони хочуть постачати і потім через кордон ми дуже швидко це отримаємо", – пояснила Кравчук.