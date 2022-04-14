Власти США будут разыскивать тех, кто будет помогать России обходить санкции. Об этом в четверг 14 апреля рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Впрочем, пока о внедрении новых санкций против России речь не идёт.

Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их действия,

– заявил Салливан на форуме "Экономический клуб" в Вашингтоне.

В ближайшие недели США объявят тех, кто помогает России обходить санкции

Он добавил, что в следующие две недели администрация США объявит о мерах по выявлению тех, кто помогает России обойти санкции, которые ввели из-за полномасштабной войны России против Украины и зверства российской армии.

Я думаю, в ближайшие 1 – 2 недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций как в России, так и за ее пределами,

– сказал советник.

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