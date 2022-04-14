Влада США розшукуватиме тих, хто допомагатиме Росії обходити санкції. Про це у четвер 14 квітня розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Втім, наразі про впровадження нових санкцій проти Росії не мовиться.

Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їхньої дії,

– заявив Салліван на форумі "Економічний клуб" у Вашингтоні.

У найближчі тижні США оголосять тих, хто допомагає Росії обходити санкції

Він додав, що у наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає Росії обійти санкції, які ввели через повномасштабну війну Росії проти України й звірства російської армії.

Я думаю, у найближчі 1 – 2 тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій як у Росії, так і за її межами,

– сказав радник.

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