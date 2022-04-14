Ще 1 серпня 2014 року Європейський Союз наклав ембарго на постачання зброї та виробів військового призначення до Росії. Сталося це після того, як кремлівські найманці захопили Крим та частину Донбасу, а також збили літак Boeing Malaysia Airlines, через що загинуло 298 людей. Тоді ж під тиском країн ЄС та США Франція скасувала продаж Росії двох десантних кораблів.

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Попри це, Росія продовжувала отримувати військову техніку, у тому числі з Франції та Німеччини. Лише у 2021 році країни ЄС продали Путіну зброї та боєприпасів на суму 39 мільйонів євро. Це на 50% більше, аніж у 2020 році, коли продажі становили 25 мільйонів євро.

Як росіяни обходили санкції

Коли у 2014 році були накладені санкції на постачання озброєння Росії, там залишили лазівку – компаніям дозволили виконувати ті контракти, які були підписані до оголошення ембарго. А не бажаючи втрачати такого "дорогого" клієнта, деякі компанії ці контракти кожного разу оновлювали, а не підписували нові. Таким чином Росія могла модернізувати своє озброєння, у тому числі танки, літаки та гелікоптери.

І саме сучасне французьке обладнання виявили на танках, на яких російська армія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Видання Defenсe24 пише про те, що у період із 2015 по 2020 рік росіяни заплатили французьким компаніям 152 мільйони євро.

Основними постачальниками обладнання були дві французькі компанії Thales та Safran, основним акціонером яких є держава. Експорт до Росії в основному стосувався тепловізійних камер, призначених для оснащення російських танків, а також навігаційних систем та інфрачервоних детекторів для винищувачів та бойових вертольотів ПКС Росії. Франція з 2015 року видала 76 ліцензій на експорт військових товарів до РФ.

Яку техніку модернізували росіяни

За даними видання Disclose, французькі компанії Thales та Safran допомогли модернізувати понад тисячу російських танків.

Для прикладу, на російські танки T-72, його глибокої модернізації T-90 та нових Т-80БВМ, встановлювали спеціальні відеокамери Matis STD виробництва Safran.

Safran також постачала навігаційні системи Sigma 95N для російських винищувачів, які дозволяють автономне орієнтування без сигналів супутників.

Ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор" оснащені оптико-електронною прицільною системою виробництва Safran.

Компанія Thales з моменту підписання у 2014 році контракту поставила навігаційну систему Tacan для 60 російських багатоцільових винищувачів Су-30.

ЄС нарешті закрив лазівку

Після вторгнення Росії до України Європейський Союз вже наклав п'ять пакетів санкцій проти Москви. І лише в п'ятому з них нарешті закрив лазівку, через яку Росія закуповувала озброєння в країнах ЄС. При цьому зробили це лише з другої спроби.

8 квітня сторони не змогли це погодити. Комісія ЄС, відповідальна за підготовку санкцій, не запропонувала поправку щодо ліквідації лазівки, оскільки не було зрозуміло, чи має вона одностайну політичну підтримку 27 країн ЄС, повідомили дипломати.

Але на зустрічі минулого тижня посланці погодилися внести зміни до тексту після свіжої критики з боку урядів деяких країн, зокрема Польщі та Литви.