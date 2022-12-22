Документ вступает в силу 21 декабря 2022 года. В нем говорится, что ведомство внесло изменения в "черные списки", куда ЧВК "Вагнера" добавили еще в 2017 году.
Читайте также В ЧВК "Вагнера" завербовали уже 23 тысяч зэков, многие из "новобранцев" – обречены, – ISW
Ужесточение санкций против ЧВК "Вагнера"
Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес заявил, что группа "Вагнера" является одной из самых известных организаций наемников в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине.
Мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шатающейся армии Путина, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них,
– подчеркнул Эстевес.
Согласно новым ограничениям, компания теперь будет определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и испытывает существенные ограничения, если попытается приобрести любые технологии, созданные с использованием американского оборудования.
Предыдущие решения США по вагнеровцам
- Недавно Госдеп США обновил список стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы. В этот список попал и ППК "Вагнер". Компанию ей составили ИГИЛ и Талибан.
- Ранее в Конгресс США внесли законопроект о признание компании "повара Путина" террористической организацией.