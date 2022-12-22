Документ набирає чинності з 21 грудня 2022 року. У ньому йдеться про те, що відомство внесло зміни до "наявних чорних списків", куди ПВК "Вагнера" додали ще у 2017 році.

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Посилення санкцій проти ПВК "Вагнера"

Заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес заявив, що група "Вагнера" є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, яка активно вчиняє звірства та порушує права людини по всій Україні.

Ми надсилаємо чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від армії Путіна, яка хитається, що міністерство торгівлі США без вагань діятиме проти них,

– наголосив Естевес.

Згідно з новими обмеженнями, компанія тепер визначатиметься як "кінцевий користувач військового обладнання" і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені з використанням американського обладнання.

Попередні рішення США щодо вагнерівців