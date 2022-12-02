Про це мовиться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій 2 грудня.

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Блінкен наголосив, що по всьому світу уряди та недержавні організації переслідують, погрожують, ув'язнюють і навіть убивають людей через їхню віру. У деяких випадках вони пригнічують свободу релігії й переконань для отримання політичної вигоди.

Ми продовжимо ретельно спостерігати за станом свободи релігії й переконань у кожній країні світу та захищати тих, хто переживає на собі релігійні переслідування чи дискримінацію, – наголосив глава Держдепартаменту США.

Після цього він повідомив, що вносить до списку суб'єктів, що викликають особливу стурбованість, наступні організації:

ПВК "Вагнера",

ІДІЛ (Велика Сахара та Західна Африка),

Талібан.

Крім того, він оголосив про включення Алжиру, ЦАР, Коморських островів і В'єтнаму до списку особливої уваги через причетність їхніх урядів до грубих порушень релігійної свободи.