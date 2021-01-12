США вернули Кубу в список спонсоров терроризма: что это значит
США вернули Кубу в список стран, которые, по мнению Вашингтона, спонсируют международный терроризм. Примечательно, что сделала это администрация Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы и 20 января потеряет власть.
Куба снова в списке спонсоров терроризма
Белый дом 11 января внес Кубу в список стран, которые, по мнению США, спонсируют международный терроризм. Главная претензия американцев, как пишет DW, в том, что Куба будто бы скрывала террористов.
Напомним 29 декабря Зеленский ввел в действие сразу 2 решения СНБО по борьбе с терроризмом
Также Куба, мол, отказывается сотрудничать в борьбе с терроризмом. Государственный департамент США объяснил свой шаг так:
- "Мы еще раз хотим указать на ответственность Кубы, и дать ясный посыл: режим Кастро должен прекратить оказывать поддержку международному терроризму и совершать диверсионные действия в США".
Какова позиция официальной Гаваны
Напомним, в мае 2020 США внесли Кубу в черный список за отказ сотрудничать в борьбе с терроризмом. Кроме Кубы, в списке 8 стран (включая Иран, Сирию КНДР и Венесуэлу).
- На Кубе тогда категорически отвергали обвинения Вашингтона. Кубинские власти убеждены, что их страна не спонсор, а жертва терроризма – со стороны правительства США.
Что изменит для Кубы решение США
Внесение Кубы в список стран-спонсоров терроризма будет иметь серьезные последствия. Иностранные инвесторы теперь за операции на острове получат преследования со стороны США.
- На большинство поездок между США и Кубой также установят ограничения, как и на денежные переводы. А это скажется на доходах кубинцев, многие из которых имеют родственников в США и получают оттуда деньги.
Что будет делать Байден с Кубой
Администрация Байдена, скорее всего, захочет убрать Кубу из списка. Но для этого придется провести официальный его пересмотр, а следовательно – доказать в Конгрессе, что кубинское правительство не способствовало терроризму в течение последних 6 месяцев.
- Этот процесс требует времени. То есть Куба будет в списке как минимум несколько месяцев. Даже несмотря на то, что ранее Байден неоднократно заявлял, что намерен перезагрузить отношения с этой страной.
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