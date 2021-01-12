США вернули Кубу в список стран, которые, по мнению Вашингтона, спонсируют международный терроризм. Примечательно, что сделала это администрация Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы и 20 января потеряет власть.

Куба снова в списке спонсоров терроризма

Белый дом 11 января внес Кубу в список стран, которые, по мнению США, спонсируют международный терроризм. Главная претензия американцев, как пишет DW , в том, что Куба будто бы скрывала террористов.

Напомним 29 декабря Зеленский ввел в действие сразу 2 решения СНБО по борьбе с терроризмом

Также Куба, мол, отказывается сотрудничать в борьбе с терроризмом. Государственный департамент США объяснил свой шаг так:

"Мы еще раз хотим указать на ответственность Кубы, и дать ясный посыл: режим Кастро должен прекратить оказывать поддержку международному терроризму и совершать диверсионные действия в США".

Какова позиция официальной Гаваны

Напомним, в мае 2020 США внесли Кубу в черный список за отказ сотрудничать в борьбе с терроризмом. Кроме Кубы, в списке 8 стран (включая Иран, Сирию КНДР и Венесуэлу).

На Кубе тогда категорически отвергали обвинения Вашингтона. Кубинские власти убеждены, что их страна не спонсор, а жертва терроризма – со стороны правительства США.

Заметим, что Кубу впервые занесли в список спонсоров терроризма в марте 1982 года – при президенте от республиканцев Рональде Рейгане. В мае 2015 году ее убрали из списка при демократе Бараке Обаме.



И вот опять при Трампе ее туда возвращают – даже несмотря на то, что этому республиканцу осталось быть президентом неделю.

Что изменит для Кубы решение США

Внесение Кубы в список стран-спонсоров терроризма будет иметь серьезные последствия. Иностранные инвесторы теперь за операции на острове получат преследования со стороны США.

На большинство поездок между США и Кубой также установят ограничения, как и на денежные переводы. А это скажется на доходах кубинцев, многие из которых имеют родственников в США и получают оттуда деньги.

Что будет делать Байден с Кубой

Администрация Байдена, скорее всего, захочет убрать Кубу из списка. Но для этого придется провести официальный его пересмотр, а следовательно – доказать в Конгрессе, что кубинское правительство не способствовало терроризму в течение последних 6 месяцев.

Этот процесс требует времени. То есть Куба будет в списке как минимум несколько месяцев. Даже несмотря на то, что ранее Байден неоднократно заявлял, что намерен перезагрузить отношения с этой страной.