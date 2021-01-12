США повернули Кубу у список країн, які, на думку Вашингтона, спонсорують міжнародний тероризм. Примітно, що зробила це адміністрація Дональда Трампа, який програв президентські вибори та 20 січня втратить владу.

Куба знову у списку спонсорів тероризму

Білий дім 11 січня вніс Кубу у список країн, які, на думку США, спонсорують міжнародний тероризм. Головна претензія американців, як пише DW, у тому, що Куба начебто приховувала терористів.

Нагадаємо 29 грудня Зеленський ввів у дію одразу 2 рішення РНБО щодо боротьби з тероризмом

Також Куба, мовляв, відмовляється співпрацювати у боротьбі з тероризмом. Державний департамент США пояснив свій крок так:

"Ми вкотре хочемо вказати на відповідальність Куби, та дати ясний посил: режим Кастро повинен припинити надавати підтримку міжнародному тероризму та чинити диверсійні дії до США".

Яка позиція офіційної Гавани

Нагадаємо, у травні 2020 США внесли Кубу в чорний список за відмову співпрацювати щодо боротьби з тероризмом. Крім Куби, у списку 8 країн (враховуючи Іран, Сирію, КНДР та Венесуелу).

На Кубі тоді категорично відкидали звинувачення Вашингтона. Кубинська влада переконана, що їхня країна не спонсор, а жертва тероризму – з боку уряду США.

Зауважимо, що Кубу вперше занесли до списку спонсорів тероризму у березні 1982 року – за президента від республіканців Рональда Рейгана. У травні 2015 року її прибрали зі списку за демократа Барака Обами.



І от знову за Трампа її туди повертають – навіть попри те, що цьому республіканцеві залишилося бути президентом тиждень.

Що змінить для Куби рішення США

Внесення Куби до переліку країн-спонсорів тероризму матиме серйозні наслідки. Іноземні інвестори відтепер за операції на острові зазнаватимуть переслідування з боку США.

На більшість поїздок між США та Кубою також встановлять обмеження, як і на грошові перекази. А це позначиться на доходах кубинців, чимало з яких мають родичів у США та отримують звідти гроші.

Що робитиме Байден з Кубою

Адміністрація Байдена, найімовірніше, захоче забрати Кубу зі списку. Але для цього доведеться провести офіційний його перегляд, а отже – довести у Конгресі, що кубинський уряд не сприяв тероризму протягом останніх 6 місяців.

Цей процес вимагає часу. Тобто Куба буде у списку щонайменше кілька місяців. Навіть попри те, що раніше Байден неодноразово заявляв, що має намір перезавантажити стосунки з цією країно.

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