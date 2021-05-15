На юге Колорадо полиция США обнаружила сторонников религиозного движения Love Has Wo, которые поклонялись мумифицированному телу духовной наставницы. Покойную Эми Карлсон называли "Богоматерью".

Тело Карсон украсили блестками, а место, где оно лежало, окутали гирляндами. Люди верили, что умершая наставница еще при жизни общалась с ангелами и вела сторонников к большому пробуждению.

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Полиции о поклонении телу рассказал последователь Love Has Won. Он согласился пустить к себе домой участников движения, а затем нашел в одной из спален мертвую наставницу.

Причина смерти Карсон пока неизвестна. Очевидно ее тело верующие привезли из Калифорнии.

Сейчас обвинения по делу получили уже 7 человек. Им инкриминируют надругательство над телом умершего, а также жестокое обращение с детьми. В доме с телом Карсон жили 13-летняя девочка и 2-летний мальчик.

Обратите внимание! Движение Love Has Won зародилось в 2018 году в Колорадо. Учение было основано на сеансах "духовного подъема". Кроме того, сторонники движения продают в сети продукты для "духовного исцеления". Love Has Won неоднократно обвиняли в воровстве денег.