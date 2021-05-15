Мумифицировали тело: в США верующие религиозного движения поклонялись умершей наставнице
На юге Колорадо полиция США обнаружила сторонников религиозного движения Love Has Wo, которые поклонялись мумифицированному телу духовной наставницы. Покойную Эми Карлсон называли "Богоматерью".
Источник:The Guardian
Тело Карсон украсили блестками, а место, где оно лежало, окутали гирляндами. Люди верили, что умершая наставница еще при жизни общалась с ангелами и вела сторонников к большому пробуждению.
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Полиции о поклонении телу рассказал последователь Love Has Won. Он согласился пустить к себе домой участников движения, а затем нашел в одной из спален мертвую наставницу.
Причина смерти Карсон пока неизвестна. Очевидно ее тело верующие привезли из Калифорнии.
Сейчас обвинения по делу получили уже 7 человек. Им инкриминируют надругательство над телом умершего, а также жестокое обращение с детьми. В доме с телом Карсон жили 13-летняя девочка и 2-летний мальчик.
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