"Я просто сумасшедший": в США школьник напал с ножницами на своих одноклассников
В американском штате Нью-Йорк 11-летний мальчик напал с ножницами на 2 одноклассников во время занятий в школе. К счастью, дети остались живы, избежав тяжелых травм. Однако, малолетнего нападавшего взяли под стражу.
Источник:Yahoo News
Инцидент произошел еще 7 мая в пятом классе, когда школьники смотрели видео с общественных наук. По информации полиции, между детьми ранее возникла "словесная ссора".
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В США ученик напал на одноклассников с ножницами
Учительница, которая воочию видела спор между детьми, рассказала, что мальчик с ножницами "набросился" сзади на другого ученика, который в то время сидел на полу.
Женщина отметила, что она попыталась разнять учеников и несколько раз просила мальчика положить ножницы. По ее словам, ножницы школьник, скорее всего, принес из дома, потому что имел их в пенале.
Как парень объяснил свои действия
Свои действия ученик объяснил учительнице тем, что одноклассник "просто раздражает" его.
Я просто сумасшедший. У меня дурной характер. Я гоняюсь за братом в доме с ножом,
– заявил он.
Что говорит полиция
По информации местной полиции, одному из пострадавших после нападения наложили 6 швов на руке. Полиция назвала инцидент избиением при отягчающих обстоятельствах.
"Что нам нужно сделать, так это провести домашнее исследование в департаменте по делам детей и семьи. Мы хотели бы получить как можно больше информации об этом ребенке и его семье", – подчеркнули правоохранители.
Сейчас 11-летнего мальчика взяли под стражу. Прокурор Деннис Уорд отметил, что судья проведет слушание о задержании, чтобы определить, останется ли мальчик под стражей, вернется ли к родителям.
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