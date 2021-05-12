В американском штате Нью-Йорк 11-летний мальчик напал с ножницами на 2 одноклассников во время занятий в школе. К счастью, дети остались живы, избежав тяжелых травм. Однако, малолетнего нападавшего взяли под стражу.

Инцидент произошел еще 7 мая в пятом классе, когда школьники смотрели видео с общественных наук. По информации полиции, между детьми ранее возникла "словесная ссора".

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В США ученик напал на одноклассников с ножницами

Учительница, которая воочию видела спор между детьми, рассказала, что мальчик с ножницами "набросился" сзади на другого ученика, который в то время сидел на полу.

Женщина отметила, что она попыталась разнять учеников и несколько раз просила мальчика положить ножницы. По ее словам, ножницы школьник, скорее всего, принес из дома, потому что имел их в пенале.

Как парень объяснил свои действия

Свои действия ученик объяснил учительнице тем, что одноклассник "просто раздражает" его.

Я просто сумасшедший. У меня дурной характер. Я гоняюсь за братом в доме с ножом,

– заявил он.

Что говорит полиция

По информации местной полиции, одному из пострадавших после нападения наложили 6 швов на руке. Полиция назвала инцидент избиением при отягчающих обстоятельствах.

"Что нам нужно сделать, так это провести домашнее исследование в департаменте по делам детей и семьи. Мы хотели бы получить как можно больше информации об этом ребенке и его семье", – подчеркнули правоохранители.

Сейчас 11-летнего мальчика взяли под стражу. Прокурор Деннис Уорд отметил, что судья проведет слушание о задержании, чтобы определить, останется ли мальчик под стражей, вернется ли к родителям.

Обратите внимание! 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере 9 человек – 7 учеников и 2 учительницы. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, окончивший школу 4 года назад. Парня задержали правоохранители.