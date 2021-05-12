В американському штаті Нью-Йорк 11-річний хлопчик напав із ножицями на 2 однокласників під час занять у школі. На щастя, діти залишилися живими, уникнувши важких травм. Однак малолітнього нападника взяли під варту.

Інцидент трапився ще 7 травня в п'ятому класі, коли школярі дивилися відео з суспільних наук. За інформацією поліції, між дітьми раніше виникла "словесна сварка".

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У США учень напад на однокласників з ножицями

Вчителька, яка на власні очі бачила суперечку між дітьми, розповіла, що хлопчик з ножицями "накинувся" ззаду на іншого учня, який у той час сидів на підлозі.

Жінка зазначила, що вона спробувала розборонити учнів та декілька разів просила хлопчика покласти ножиці. За її словами, ножиці школяр, найімовірніше, приніс із дому, бо мав їх у пеналі.

Як хлопець пояснив свої дії

Свої дії учень пояснив вчительці тим, що однокласник "просто дратує" його.

Я просто божевільний. У мене поганий характер. Я ганяюся за братом у будинку з ножем,

– заявив він.

Що каже поліція

За інформацією місцевої поліції, одному з потерпілих після нападу наклали 6 швів на руці. Поліція назвала інцидент побиттям за обтяжувальних обставин.

"Що нам потрібно зробити, так це провести домашнє дослідження в департаменті у справах дітей та сім'ї. Ми хотіли б отримати якомога більше інформації про цю дитину і її сім'ю", – наголосили правоохоронці.

Наразі 11-річного хлопчика взяли під варту. Прокурор Денніс Уорд зазначив, що суддя проведе слухання про затримання, щоб визначити, чи залишиться хлопчик під вартою, чи повернеться до батьків.

Зверніть увагу! 11 травня у Казані у школі № 175 сталася стрілянина, у якій загинули щонайменше 9 людей – 7 учнів та 2 вчительки. Вогонь відкрив 19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив школу 4 роки тому. Хлопця затримали правоохоронці.