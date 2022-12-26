Бывший военный решил провести 17 ночей в палатке в городе Фарго, штат Северная Дакота. Об этом он написал в своих социальных сетях, информирует 24 канал.

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Американец проведет на улице 17 ночей в знак солидарности с украинцами

Таким образом, он решил выразить солидарность с украинцами, страдающими от российских обстрелов.

"Я выбираю провести рождественскую ночь на улице в палатке. Мои приятели в Украине не имели возможности выбирать", – написал Марк Дж. Линдквист в твиттере. Отметим, что ночью в Фарго температура достигает -20...-30 градусов.



Марк Дж. Линдквист / Фото с твиттера ветерана



Палатка, в которой ночеет Марк Дж. Линдквист / Фото с твиттера ветерана

Ветеран собирает средства на снаряжение украинским военным

В то же время ветеран ВВС США открыл сбор на зимнее снаряжение для украинских военных. Он призывает американцев донатить или приносить вещи по списку в места сбора в Фарго.

Линдквист возглавляет волонтерскую команду A-Team, работающую в Украине с марта 2022 года. Команда волонтеров доставляет гуманитарную помощь в прифронтовые населенные пункты. На платформе A-Team можно задонатить лекарства, гуманитарную помощь жителям прифронтовых территорий и беженцам.

До того как вернуться в США, американец провел в Украине 9 месяцев. За это время он налаживал связи с украинскими военными и волонтерами.