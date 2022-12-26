Колишній військовий вирішив провести 17 ночей в наметі в місті Фарго, штат Північна Дакота. Про це він написав у своїх соціальних мережах, інформує 24 канал.

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Американець проведе на вулиці 17 ночей на знак солідарності з українцями

У такий спосіб він вирішив виразити солідарність з українцями, які страждають від російських обстрілів.

"Я обираю провести різдвяну ніч на вулиці в наметі. Мої приятелі в Україні не мали змоги обирати", – написав Марк Дж. Ліндквіст у твітері. Зазначимо, що вночі у Фарго температура досягає -20...-30 градусів.



Марк Дж. Ліндквіст / Фото з твітера ветерана



Намет, в якому ночіє Марк Дж. Ліндквіст / Фото з твітера ветерана

Ветеран збирає кошти на спорядження українським військовим

Водночас ветеран ВПС США відкрив збір на зимове спорядження для українських військових. Він закликає американців донатити або приносити речі за списком до місць збору у Фарго.

Ліндквіст очолює волонтерську команду A-Team, яка працює в Україні з березня 2022 року. Команда волонтерів доставляє гуманітарну допомогу в прифронтові населені пункти. На платформі A-Team можна задонатити на ліки, гуманітарну допомогу жителям прифронтових територій і біженцям.

До того, як повернутися у США, американець провів в Україні 9 місяців. Протягом цього часу він налагоджував зв'язки з українськими військовими та волонтерами.