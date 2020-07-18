Американского военного Чарльза Бриггса заподозрили в сливе информации российским агентам. Из-за этого военнослужащий уже на следующей неделе предстанет перед военным трибуналом.

Вероятно, информация, которую Чарльз Бригс передавал России, была секретной, пишет The Virgin Pilot. Интересно Российские хакеры пытаются похитить данные о вакцине от COVID-19 – кибербезопасность Великобритании Что известно о шпионаже американского военного В документах суда не раскрывают, какую именно информацию и каким образом он предоставил русскому, а также то, где они познакомились.

Известно, что Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Ему инкриминируют несанкционированное распространение секретной военной информации, полученной из правительственного компьютера.

Согласно данным расследования, Бриггс использовал служебный компьютер для получения секретной информации 9 января 2019 года. Он осознавал, что эта информация может быть использована для того, чтобы нанести вред Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину.

В то время он находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска. По утверждению властей, он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны, в период с октября 2018 года по январь 2019 года.

Отмечается также, что Бриггс не сообщила о своих связях с гражданином России и не сообщил о своей поездке в Сербию. Он дал ложные сведения, что оставался в штате Небраска во время отпуска в 2018 году.

Просто сейчас Бригс находится под стражей. Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены в суде в среду.