Американського військового Чарльза Брігса запідозрили в зливі інформації російським агентам. Через це військовослужбовець вже наступного тижня постане перед військовим трибуналом.

Імовірно, інформація, яку Чарльз Брігс передавав Росії, була секретною, пише The Virgin Pilot. Цікаво Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцини від COVID-19, – кібербезпека Британії Що відомо про шпигунство американського військового У документах суду не розкривають, яку саме інформацію і в який спосіб він надав росіянину, а також те, де вони познайомилися.

Відомо, що Брігс працював у сфері інформації і технологій у Військово-морському медичному центрі Портсмута. Йому інкримінують несанкціоноване поширення секретної оборонної інформації, отриманої з урядового комп'ютера.

Згідно з даними розслідування, Брігс використав службовий комп'ютер для отримання секретної інформації 9 січня 2019 року. Він усвідомлював, що ця інформація може бути використана для того, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам або принести користь іноземному громадянину.

У той час він перебував на авіабазі Оффутт в штаті Небраска. За твердженням влади, він мав доступ до інформації, що стосується національної оборони, у період з жовтня 2018 року по січень 2019 року.

Відзначається також, що Брігс не повідомив про свої зв'язки з громадянином Росії і не повідомив про свою поїздку до Сербії. Він дав неправдиві відомості, що залишався в штаті Небраска під час відпустки у 2018 році.

Просто зараз Брігс перебуває під вартою. Очікується, що офіційні звинувачення йому будуть пред'явлені в суді в середу.