США и Канада хотят обновить систему спутников и радаров в Арктике. На такой шаг власти страны идут из-за роста угрозы военного присутствия Китая и России.

По данным СМИ, глава Белого дома Джо Байден обратился с соответствующим предложением к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

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Трюдо и Байден уже обсудили модернизацию NORAD

Речь идет о модернизации системы NORAD – Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Трюдо и Байден уже обсудили этот вопрос за закрытыми дверями 23 февраля.

Система эффективно работала во время Холодной войны

Как пишет издание, именно NORAD играла важную роль во время Холодной войны между США и СССР. Это – система спутников, радаров, а также баз военно-воздушных сил. Локация – Аляска и север Канады. Система NORAD должна была предупредить о возможной атаке советских сил с севера.

Однако с этого времени система уже устарела. Ведь новые ракеты, разработанные Россией и Китаем, могут обойти существующую систему наблюдения из-за своей сверхвысокой скорости.

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Изменилась и ситуация с климатом

Изменилась и ситуация с климатом. Тает так называемый полярный ледяной колпак, так что Северный Ледовитый океан больше времени в году свободен от льда, чем раньше. Это чревато новыми опасными ситуациями для стран Северной Америки.