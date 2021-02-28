США та Канада хочуть оновити систему супутників та радарів у Арктиці. На такий крок влада країн іде через зростання загрози військової присутності Китаю та Росії.

За даними ЗМІ, глава Білого дому Джо Байден звернувся з відповідною пропозицією до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

​Актуально В Україні заговорили про участь Байдена в "Кримській платформі"

Трюдо та Байден уже обговорили модернізацію NORAD

Мовиться про модернізацію системи NORAD – Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Трюдо та Байден уже обговорили це питання за зачиненими дверима 23 лютого.

Система ефективно працювала під час Холодної війни

Як пише видання, саме NORAD відігравала важливу роль під час Холодної війни між США та СРСР. Це – система супутників, радарів, а також баз військово-повітряних сил. Локація – Аляска та північ Канади. Система NORAD мала попередити про можливу атаку радянських сил з півночі.

Проте з цього часу система вже застаріла. Адже нові ракети, розроблені Росією та Китаєм, можуть оминути існуючу систему спостереження через свою надвисоку швидкість.

Цікаво Вбивство Кеннеді міг замовити особисто Хрущов: сенсаційні подробиці

Змінилась і ситуація з кліматом

Змінилась і ситуація з кліматом. Тане так званий полярний крижаний ковпак, отож Північний Льодовитий океан більше часу у році вільний від криги, аніж раніше. Це загрожує новими небезпечними ситуаціями для країн Північної Америки.