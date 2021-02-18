В США прогнозируемая продолжительность жизни впервые со времен Второй мировой войны сократилась на год. Это произошло в первом полугодии 2020 года.

Именно в это время Штаты переживали первую волну смертности из-за пандемии коронавируса.

Актуально 90-летняя женщина шла 10 километров в метель за вакциной против COVID-19

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, наиболее негативные последствия ощутили на себе меньшинства.

Продолжительность жизни афроамериканцев сократилась примерно на 3 года.

Продолжительность жизни латиноамериканцев – на 2 года.

Аналитик Роберт Андерсон сравнил нынешнюю реальность с ситуацией во времена Второй мировой войны.

Это огромное сокращение. Нужно вернуться к временам Второй мировой войны, чтобы заметить такое же уменьшение продолжительности жизни,

– подчеркнул Андерсон.

Что говорят эксперты