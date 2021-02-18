В США впервые со времен Второй мировой сократилась продолжительность жизни
В США прогнозируемая продолжительность жизни впервые со времен Второй мировой войны сократилась на год. Это произошло в первом полугодии 2020 года.
Источник:Associated Press
Именно в это время Штаты переживали первую волну смертности из-за пандемии коронавируса.
Актуально 90-летняя женщина шла 10 километров в метель за вакциной против COVID-19
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, наиболее негативные последствия ощутили на себе меньшинства.
- Продолжительность жизни афроамериканцев сократилась примерно на 3 года.
- Продолжительность жизни латиноамериканцев – на 2 года.
Аналитик Роберт Андерсон сравнил нынешнюю реальность с ситуацией во времена Второй мировой войны.
Это огромное сокращение. Нужно вернуться к временам Второй мировой войны, чтобы заметить такое же уменьшение продолжительности жизни,
– подчеркнул Андерсон.
Что говорят эксперты
- Именно этот показатель позволяет оценить реальную ситуацию с коронавирусом в мире. В то же время говорится не только о COVID-19. Причиной смертности стали сердечно-сосудистые болезни, рак и другие заболевания.
- Декан Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кирстен Биббинс-Доминго рассказал: больше всего в этой статистике пугает то, что она – только за первое полугодие. В будущем цифры, вероятно, будут ухудшаться.
- В США 2020 год уже стал самым смертоносным за всю историю. Страна потеряла более 3 миллионов человек.
- Ожидаемая продолжительность жизни – это прогнозируемый возраст, до которого доживут младенцы, рожденные в это время. В 2019 году в США он составлял 78,8 года, в 2020 году – снизился до 77,8 года.
Поделиться новостью