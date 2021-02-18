У США прогнозована тривалість життя вперше з часів Другої світової війни скоротилася на рік. Це відбулося у першому півріччі 2020 року.

Саме у цей час Штати переживали першу хвилю смертності через пандемію коронавірусу. Актуально 90-річна жінка йшла 10 кілометрів в хуртовину за вакциною проти COVID-19 За даними Центру контролю й профілактики захворювань США, найбільш негативні наслідки відчули на собі меншини. Тривалість життя афроамериканців скоротилася приблизно на 3 роки. Тривалість життя латиноамериканців – на 2 роки. Аналітик Роберт Андерсон порівняв теперішню реальність з ситуацією у часи Другої світової війни. Це величезне скорочення. Потрібно повернутися до часів Другої світової війни, щоб помітити таке ж зменшення тривалості життя,

– наголосив Андерсон. Що кажуть експерти Саме цей показник дозволяє оцінити реальну ситуацію з коронавірусом з світі. Водночас мовиться не лише про COVID-19. Причиною смертності стали також серцево-судинні хвороби, рак та інші захворювання.

Декан Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кірстен Біббінс-Домінго розповів: найбільше у цій статистиці лякає те, що вона – лише за перше півріччя. У майбутньому цифри, ймовірно, погіршуватимуться.

У США 2020 рік вже став найсмертоноснішим за всю історію. Країна втратила понад 3 мільйони людей.

Очікувана тривалість життя – це прогнозований вік, до якого доживуть немовлята, народжені у цей час. У 2019 у США він становив 78,8 року, у 2020 – знизився до 77,8 року.