У США вперше з часів Другої світової скоротилася тривалість життя
У США прогнозована тривалість життя вперше з часів Другої світової війни скоротилася на рік. Це відбулося у першому півріччі 2020 року.
Джерело:Associated Press
Саме у цей час Штати переживали першу хвилю смертності через пандемію коронавірусу.
Актуально 90-річна жінка йшла 10 кілометрів в хуртовину за вакциною проти COVID-19
За даними Центру контролю й профілактики захворювань США, найбільш негативні наслідки відчули на собі меншини.
- Тривалість життя афроамериканців скоротилася приблизно на 3 роки.
- Тривалість життя латиноамериканців – на 2 роки.
Аналітик Роберт Андерсон порівняв теперішню реальність з ситуацією у часи Другої світової війни.
Це величезне скорочення. Потрібно повернутися до часів Другої світової війни, щоб помітити таке ж зменшення тривалості життя,
– наголосив Андерсон.
Що кажуть експерти
- Саме цей показник дозволяє оцінити реальну ситуацію з коронавірусом з світі. Водночас мовиться не лише про COVID-19. Причиною смертності стали також серцево-судинні хвороби, рак та інші захворювання.
- Декан Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Кірстен Біббінс-Домінго розповів: найбільше у цій статистиці лякає те, що вона – лише за перше півріччя. У майбутньому цифри, ймовірно, погіршуватимуться.
- У США 2020 рік вже став найсмертоноснішим за всю історію. Країна втратила понад 3 мільйони людей.
- Очікувана тривалість життя – це прогнозований вік, до якого доживуть немовлята, народжені у цей час. У 2019 у США він становив 78,8 року, у 2020 – знизився до 77,8 року.
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