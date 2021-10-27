Паспорт ввели для людей, которые не идентифицируют себя ни как женщина, ни как мужчина. В документе они будут иметь отметку "Х".

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"Госдепартамент выдал первый паспорт США с пометкой "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

По случаю выдачи этого паспорта я хочу еще раз подтвердить приверженность Государственного департамента поощрять свободу, достоинство и равенство всех людей, включая ЛГБТКИ+,

– добавил он.

Что известно о новом виде паспорта в США