Паспорт запровадили для людей, які не ідентифікують себе ні як жінка, ні як чоловік. У документі вони матимуть позначку "Х".

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"Держдепартамент видав перший паспорт США із позначкою гендеру "X". Ми з нетерпінням чекаємо на можливість запропонувати його всім, хто подає заяву на отримання паспорта, як тільки ми заповнимо необхідну систему й оновимо форму на початку 2022 року", – заявив речник Держдепу Нед Прайс.

З нагоди видачі цього паспорта я хочу ще раз підтвердити прихильність Державного департаменту заохочувати свободу, гідність і рівність усіх людей, включаючи ЛГБТКІ+,

– додав він.

Що відомо про новий вид паспорту в США