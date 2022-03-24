Речь идет о корпорации "Тактическое ракетное вооружение" КТРВ, которая является главным производителем оружия для России. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

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Что известно о санкционном оборонно-промышленном комплексе

Tactical Missiles Corporation (КТРВ) – это крупный государственный российский оборонный конгломерат. КТРВ производит технику для поддержки оборонно-промышленной базы России, включая бортовое вооружение и системы вооружения для российского флота.

В частности, комплекс производит разнообразное подводное оружие, а также цифровые компьютеры и радиолокационные системы, используемые на подводных флотах. КТРВ также производит гиперзвуковое оружие и поставляет противорадиолокационные, противокорабельные и другие многоцелевые ракеты.

Россия использует вооружение производства этого комплекса против Украины

В сообщении о введении санкции также указывают, что Россия использует оружие производства КТРВ в войне против Украины. В частности, КТРВ производит Х-31 – высокоскоростную управляемую ракету воздушного базирования.

Кроме основной холдинговой компании КТРВ, санкционный список предусматривает 28 организаций, входящих в структуру корпорации,

– говорится в сообщении.

Эти предприятия разрабатывают и производят разнообразную продукцию для поддержки оборонно-промышленной базы России, в частности боеприпасы, радиолокационные системы, ракетные системы и другое военное оборудование.

Блокированию подлежат все организации, прямо или косвенно владеющие 50% или более КТРВ, даже если они не определены OFAC.

Важно! В общей сложности под новые санкции США попали 328 депутатов российской Госдумы, глава "Сбербанка" Герман Греф, 48 российских оборонных государственных предприятий.

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