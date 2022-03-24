Йдеться про корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО), яка є головним виробником зброї для Росії. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
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Що відомо про санкційний оборонно-промисловий комплекс
Tactical Missiles Corporation (КТРО) – це великий державний російський оборонний конгломерат. КТРО виробляє техніку для підтримки оборонно-промислової бази Росії, зокрема, бортове озброєння та системи озброєння для російського флоту.
Також корпорація створює різноманітну підводну зброю, а також цифрові комп'ютери та радіолокаційні системи, що використовуються на підводних флотах. Серед продукції КТРО є і гіперзвукова зброя, протирадіолокаційні, протикорабельні та інші багатоцільові ракети.
Росія використовує озброєння виробництва цього комплексу проти України
У повідомленні про введення санкцій також вказують, що Росія використовує зброю, виробництва цієї корпорації у війні проти України. Зокрема, КТРО виробляє Х-31 – високошвидкісну керовану ракету повітряного базування.
Окрім основної холдингової компанії КТРО, санкційний список передбачає 28 організацій, які входять до структури корпорації,
– йдеться у повідомленні.
Ці підприємства розробляють і виробляють різноманітну продукцію для підтримки оборонно-промислової бази Росії, зокрема: боєприпаси, радіолокаційні системи, ракетні системи та інше військове обладнання.
Блокуванню підлягають усі організації, які прямо чи опосередковано володіють 50% або більше акцій КТРО, навіть якщо вони не визначені Міністерством фінансів США.
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