Как отметил Минфин, в списке оказались российские технологические и оборонные компании, которые играют важную роль поддержки и развития российской оборонной промышленности.

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Санкции против России

В новом пакете санкций США наложили ограничения на организации, занимающиеся разработкой и модернизацией вооружений, автоматизацией и робототехникой, разработкой и приобретением электроники двойного назначения, цифровым наблюдением, интернетом вещей и искусственным интеллектом.

Также санкции коснулись и предприятий металлургического и горнодобывающего сектора России. Например, в списке есть компании по добыче стали, железа и угля, а также фирмы, которые их обслуживают. В списке оказались филиалы "Евраза", ООО "Сжиженный природный газ Якутия", Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты "Норникеля" и угольная шахта "Распадская".

В сети также обратили внимание, что в списке оказался 30-летний Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова. Рядом также находится Евгения Белоусова – невестка чиновника.

Добавим, что санкции на этот раз также нацелены на российские финансовые технологические компании, которые предоставляют необходимое программное обеспечение и ИТ-решения для финансового сектора Москвы.

Кроме этого в большой список санкций входят компании из Турции, Китая, ОАЭ и их граждане.