В целом санкционный список США пополнили члены совета директоров крупных российских компаний, 12 депутатов Госдумы и собственно семья рупора Кремля Дмитрия Пескова. Об этом сегодня заявили в Госдепе США.

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То есть теперь под ограничениями жена представителя кремлевского фюрера – Татьяна Навка и двое их совершеннолетних детей. Всего у Пескова и Навки 5 детей.

Попавшие под санкции депутаты Госдумы поддерживали решение о признании квазиобразований на Донбассе. Именно после этого Кремль запустил процесс, после которого развернул войну против Украины.

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