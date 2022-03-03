В Белом доме заявили, что этим решением хотят усилить давление на элиты из окружения Владимира Путина. Это делают на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
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США и правительства всего мира будут работать над обнаружением и замораживанием активов российской элиты и членов их семей,
– заявили в Белом доме.
В частности, речь идет о квартирах, яхтах, деньгах.
В санкционном списке оказались:
- Дмитрий Песков;
- Аркадий Ротенберг;
- Борис Ротенберг;
- Сергей Чемезов;
- Игорь Шувалов;
- Евгений Пригожин;
- Алишер Усманов.
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