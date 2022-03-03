В Белом доме заявили, что этим решением хотят усилить давление на элиты из окружения Владимира Путина. Это делают на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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США и правительства всего мира будут работать над обнаружением и замораживанием активов российской элиты и членов их семей,

– заявили в Белом доме.

В частности, речь идет о квартирах, яхтах, деньгах.

В санкционном списке оказались:

Дмитрий Песков;

Аркадий Ротенберг;

Борис Ротенберг;

Сергей Чемезов;

Игорь Шувалов;

Евгений Пригожин;

Алишер Усманов.

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