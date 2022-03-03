У Білому домі заявили, що цим рішення хочуть посилити тиск на еліти з оточення Володимира Путіна. Це роблять на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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США та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російської еліти та членів їхніх сімей,

– заявили у Білому домі.

Зокрема, мовиться про квартири, яхти, гроші.

У санкційному списку опинилися:

Дмитро Пєсков;

Аркадій Ротенберг;

Борис Ротенберг;

Сергій Чемезов;

Ігор Шувалов;

Євген Пригожин;

Алішер Усманов.

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