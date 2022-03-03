У Білому домі заявили, що цим рішення хочуть посилити тиск на еліти з оточення Володимира Путіна. Це роблять на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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США та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російської еліти та членів їхніх сімей,
– заявили у Білому домі.
Зокрема, мовиться про квартири, яхти, гроші.
У санкційному списку опинилися:
- Дмитро Пєсков;
- Аркадій Ротенберг;
- Борис Ротенберг;
- Сергій Чемезов;
- Ігор Шувалов;
- Євген Пригожин;
- Алішер Усманов.
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