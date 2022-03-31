Соответствующее заявление сделал Тод Уолтерс – командующий вооруженными силами США в Европе. О кораблях его спросили на слушаниях в Конгрессе.

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Уолтерс заявил, что пока кораблей США нет в акватории Черного моря. Их вывели оттуда еще в январе. Уолтерс назвал это решение политическим.

В то же время американские военные самолеты до сих пор продолжают совершать полеты над Черным морем.

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