Відповідну заяву зробив Тод Волтерс – командувач збройних сил США в Європі. Про кораблі його запитали під час слухань у Конгресі.

Зауважте Загроза на морі – наймасштабніша: українські порти заблоковані, а міни дрейфують морем

Волтерс заявив, що наразі кораблів США немає в акваторії Чорного моря. Їх вивели звідти ще у січні. Волтерс назвав це рішення політичним.

Водночас американські військові літаки досі продовжують здійснювати польоти над Чорним морем.

Важливо – Нічне звернення Зеленського за 30 березня: дивіться відео