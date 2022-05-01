Такое мнение высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

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Он уверяет, что весь цивилизованный мир уже не имеет иллюзий о том, можно ли договариваться с Путиным.

США взяли курс на своеобразную демилитаризацию России способом уничтожения для начала ее экономики,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Снимут ли с России санкции

Эксперт заявил, что санкции с России снимутся только после какого-либо мирового согласования. "Но Россия может снова использовать этот промежуток времени для новой милитаризации. История нас этому научила, ведь были войны в Чечне, Грузии, Украине", – добавил он.

По его словам, Россия никогда не остановится на том, что с помощью армии диктовать миру свои условия.

Поэтому санкции с России было бы правильно снимать взамен на ее разоружение и ликвидацию ядерного потенциала. Хотя Россия вряд ли на это пойдет. Разве когда будет безысходная ситуация в экономике, людям нечего будет есть и они начнут выходить на улицы,

– сказал Тизенгаузен.

США взяли курс на демилитаризацию Росии, — Тизенгаузен

К слову, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия продолжит искать лазейки для обхода санкций. Впрочем, у Украины есть механизм, который не даст ей такой возможности. Это вторичные санкции, которые позволят "подвести" под санкции посредников, причастных к подсанкционным компаниям.

Как Россия пытается обойти санкции

Кремль планирует организовать в странах ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 канал) производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения.

А российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" – привлекает Казахстан для получения комплектующих германского производства.

Россия также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по реэкспорту российской продукции на международные рынки. Для этого уже создано более 200 компаний.

С начала войны России против Украины в Армению прибыло около 85 тысяч российских граждан и 113 ИТ-компаний.

Также там российские граждане создали около тысячи частных предприятий и более 250 ООО, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран – Армении и России.

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