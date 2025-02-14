При этом встреча была "предметной". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Андрея Ермака в эфире телемарафона.

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Как прошла встреча США и Украины

Была хорошая встреча. И это не просто формальность... Главное, что США заинтересованы в том, чтобы действительно прекратить войну. Они заинтересованы, чтобы это окончание войны наступило, и это не просто срочное перемирие,

– сказал руководитель Офиса президента.