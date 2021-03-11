США считают, что агрессия Кремля на украинском Донбассе и оккупированном Крыму далека от завершения. Они отмечают, что нарушение прав людей и многочисленные человеческие жертвы являются самым ярким тому подтверждением.

В своей речи представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что агрессия Кремля продолжается на территории Украины уже более 7 лет. Однако эта ситуация все еще далека от развязки.

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Недавно была седьмая годовщина российского вторжения и оккупации Крыма, а также начала агрессии РФ на Востоке Украины. Но агрессия еще далека от завершения,

– отметила она.

Госпожа дипломат вспомнила о политических репрессиях России против крымских татар и проукраинских жителей оккупированного полуострова.

"США никогда не признают российской аннексии Крыма, и мы будем продолжать привлекать РФ к ответственности за агрессию на Востоке Украины", – подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что на Донбассе количество погибших превышает 13 тысяч человек, десятки людей ранены, а более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Видео выступления представительницы ООН на онлайн брифинге ОБСЕ:

Украина и ООН обсудят ситуацию в Крыму