Агрессия России на Донбассе и в Крыму далека от завершения, – представительница США в ООН
США считают, что агрессия Кремля на украинском Донбассе и оккупированном Крыму далека от завершения. Они отмечают, что нарушение прав людей и многочисленные человеческие жертвы являются самым ярким тому подтверждением.
Источник:Миссия США при ООН
В своей речи представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что агрессия Кремля продолжается на территории Украины уже более 7 лет. Однако эта ситуация все еще далека от развязки.
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Недавно была седьмая годовщина российского вторжения и оккупации Крыма, а также начала агрессии РФ на Востоке Украины. Но агрессия еще далека от завершения,
– отметила она.
Госпожа дипломат вспомнила о политических репрессиях России против крымских татар и проукраинских жителей оккупированного полуострова.
"США никогда не признают российской аннексии Крыма, и мы будем продолжать привлекать РФ к ответственности за агрессию на Востоке Украины", – подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она добавила, что на Донбассе количество погибших превышает 13 тысяч человек, десятки людей ранены, а более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.
Видео выступления представительницы ООН на онлайн брифинге ОБСЕ:
Украина и ООН обсудят ситуацию в Крыму
- Встречу созовут государства-члены Совета Безопасности ООН 12 марта 2021 года.
- В мероприятии примут участие более 20 стран кроме Украины.
- Участники заседания обсудят нарушения прав человека и длительную масштабную мітіларизацію полуострова и акватории прилегающих морей.
- Также одним из вопросов встречи указано рассмотрение ситуации по ухудшению экономической и экологической ситуации на полуострове.
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