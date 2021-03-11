США вважають, що агресія Кремля на українському Донбасі та окупованому Криму далека від завершення. Вони наголошують, що порушення прав людей та чисельні людські жертви є найяскравішим тому підтвердженням.

У своїй промові представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що агресія Кремля триває на території України вже понад 7 років. Проте ця ситуація все ще далека від розв'язки.

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Нещодавно була сьома річниця російського вторгнення й окупації Криму, а також початку агресії РФ на Сході України. Але агресія ще далека від завершення,

— зазначила вона.

Пані дипломат згадала про політичні репресії Росії проти кримських татар та проукраїнських мешканців окупованого півострова.

"США ніколи не визнають російської анексії Криму, і ми будемо продовжувати притягувати РФ до відповідальності за агресію на Сході України",— підкреслила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що на Донбасі кількість загиблих перевищує 13 тисяч осіб, десятки людей поранено, а понад мільйон українців були змушені покинути свої домівки.

Відео виступу представниці ООН на онлайн брифінгу ОБСЄ:

Україна та ООН обговорять ситуацію в Криму