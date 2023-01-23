Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что первые БМП Bradley должны прибыть в Украину в "относительно недалеком будущем". Что касается конкретного времени он уточнил, что речь идет о неделях.
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Украина в течение недель получит БМП от США
В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя,
– сказал чиновник Пентагона.
Известно, что в два пакета военной помощи США для Украины вошли 109 боевых машин пехоты Bradley. Их называют "убийцами танков". После этого для украинских военных организовали недельные тренировки на этих системах в Германии.
В Пентагоне оценили ситуацию на фронте
Высокопоставленный чиновник Пентагона также прокомментировал ситуацию на поле боя в Украине. По его словам, Россия после серьезных потерь в Бахмуте пытается подкрепить свои позиции по всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных.
Впрочем, как отметил представитель Пентагона, эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их наспех бросают на поле боя".
В Пентагоне подтвердили, что, несмотря на российские наступательные усилия, украинские военные продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.
Украина получит БМП от Германии
- Перед угрозой нового наступления России западные партнеры активно усиливают Украину. В частности, США, Германия и Нидерланды объявили о передаче ЗРК Patriot. Украина получит три батареи.
- Также немецкое правительство сообщило, что передаст нашей стране БМП Marder. Германия планирует к концу первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.
- К сожалению, Германия все еще затягивает решение предоставить Украине танки Leopard 2. Зато роту этих танков Украина вскоре может получить от Польши, которая ждет согласования от Германии. Кроме того, наши военные получат танки Challenger 2 от Великобритании.
- Как известно, США 20 января объявили о пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. В него вошли 8 систем ПВО Avenger, а также много другого важного оружия.