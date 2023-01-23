Високопосадовець Пентагону розповів, що перші БМП Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому". Щодо конкретнішого часу він уточнив, що йдеться про тижні.

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Україна протягом тижнів отримає БМП від США

В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою,

– сказав посадовець Пентагону.

Відомо, що у два пакети військової допомоги США для України увійшло 109 бойових машин піхоти Bradley. Їх називають "вбивцями танків". Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.

У Пентагоні оцінили ситуацію на фронті

Високопосадовець Пентагону також прокоментував ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, Росія після серйозних втрат у Бахмуті намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих.

Втім, як зазначив представник Пентагону, ці солдати "погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою".

У Пентагоні підтвердили, що незважаючи на російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.

Україна отримає БМП від Німеччини