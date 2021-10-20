Говорится о базе Военно-морских сил США – Naval Support Activity Bethesda. Она расположена в городе Бетесда, штат Мэриленд.

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На базе может быть бомба

На военную базу около 9:00 позвонил аноним. Он сообщил, что в одном из зданий заложена бомба. После этого на место оперативно прибыли сотрудники службы безопасности. Специалисты расследуют угрозы взрыва бомбы в корпусе №10 и активного стрелка. Все ворота, ведущие к базе, закрыты для движения транспорта.

"База окружена. Весь персонал должен прибыть в укрытие. Обращаемся к местному населению с просьбой избегать этой территории", – говорится в сообщении в соцсети.

Проверка продолжается

По состоянию на 11:25 по местному времени (18:25 по украинскому) специалисты-взрывотехники продолжают обследовать здание. Военные подчеркнули, что официальная информация о состоянии проверки будет появляться только в их социальных медиа и на других официальных каналах.