Мовиться про базу Військово-морських США – Naval Support Activity Bethesda. Вона розташована у місті Бетесда, що у штаті Меріленд.

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На базі може бути бомба

На військову базу близько 9:00 зателефонував анонім. Він повідомив, що в одній із будівель закладена бомба. Після цього на місце оперативно прибули працівники служби безпеки. Фахівці розслідують загрози вибуху бомби у корпусі №10 та активного стрілка. Усі ворота, що ведуть до бази, закриті для руху транспорту.

"База оточена. Весь персонал повинен прибути в укриття. Звертаємося до місцевого населення з прохання уникати цієї території", – мовиться у повідомленні в соцмережі.

Перевірка триває

Станом на 11:25 за місцевим часом (18:25 за українським) фахівці-вибухотехніки продовжують обстежувати будівлю. Військові підкреслили, що офіційна інформація про стан перевірки з'являтиметься лише у їхніх соціальних медіа та на інших офіційних каналах.