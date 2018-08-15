США готовят соглашение о "примирении" с Лазаренко

Бывший премьер Украины Павел Лазаренко и американские правоохранители разрабатывают соглашение по "примирению" в деле о конфискации активов экс-чиновника.

Об этом пишет Kyiv Post.

13 августа представители американского правительства подали ходатайство в федеральный суд в Вашингтоне. Они хотят согласовать "общие контуры урегулирования" дела Лазаренко.

Говорится, что в настоящее время стороны разрабатывают соглашение об урегулировании, которая после подписания должно привести к выводу в этом вопросе.

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Федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу.

В частности деньги Лазаренко могут пойти на борьбу с бедностью. Речь идет о сумме в 280 миллионов долларов. Половину из этой суммы, по словам Енина, защита экс-премьера предлагал отдать правительству США. И американские власти на такую ​​сделку не пошли.

Добавим, бывший премьер Павел Лазаренко убежал из Украины 1999 года и в конце оказался в США, где был осужден более чем на восемь лет лишения свободы.