США готують угоду про "примирення" з Лазаренком

Колишній прем'єр України Павло Лазаренко та американські правоохоронці розробляють угоду щодо "примирення" у справі про конфіскацію активів екс-урядовця.

Про це пише Kyiv Post.

13 серпня представники американського уряду подали клопотання до федерального суду у Вашингтоні. Вони хочуть узгодити "загальні контури врегулювання" справи Лазаренка.

Мовиться, що наразі сторони розробляють угоду про врегулювання, яка після підписання має привести до висновку у цьому питанні.

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Федерального суддю США просять на невизначений час відкласти усі поточні строки у справі.

Зокрема гроші Лазаренка можуть піти на боротьбу з бідністю. Йдеться про суму у 280 мільйонів доларів. Половину з цієї суми, за словами Єніна, захист екс-прем'єра пропонував віддати уряду США. Та американська влада на таку угоду не пішла.

Додамо, колишній прем'єр Павло Лазаренко втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі.