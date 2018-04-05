14:21
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

США готовы противостоять российской агрессии в Крыму и на Донбассе, – сенатор

85 Читати новину українською
Портман рассказал о поддержке США территориальной целостности Украины
Портман рассказал о поддержке США территориальной целостности Украины / Фото из открытых источников

США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы противостоять России на территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом рассказал американский сенатор Роберт Портман, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: США призывают мир к жесткой политике с Россией

По его словам, агрессия России в отношении Украины возмущает Соединенные Штаты. Вместе с этим, администрация Трампа пытается поддерживать отношения с РФ, в частности для регулирования вопроса ядерного вооружения. По словам Президента США – налаживание отношений с Россией будет благом для всего мира.

"Администрация Трампа, несмотря на то, что говорят в СМИ, приняла определенную линию по поддержке Украины... Мы и впредь будем это делать и в предвыборное время в Украине. Мы остаемся с украинским народом, отстаивая территориальную целостность, и готовы настаивать на этом, пока Крым не будет возвращен. И готовы оказать сопротивление России, которая прибегает к ненадлежащим действиям в Крыму и на Донбассе", – сказал Портман на пресс-конференции в Киеве.

Сенатор напомнил, что санкции США в отношении России были продлены. Кроме того, было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

Отметим, что президенты Путин и Трамп планируют встретиться, чтобы обсудить вопросы не только, касающиеся событий в Украине, но и "больше о гибридной войне".

Что такое гибридная война? Это война, основным инструментом которой является создание государством-агрессором в государстве, выбранном для агрессии, внутренних противоречий и конфликтов с последующим их использованием для достижения политических целей агрессии, которые обычно достигаются обычной войной.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Война на Донбассе Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Фіксувати військові злочини Росії у 2014 було майже нікому: причина
сегодня, 14:00 Фіксувати військові злочини Росії у 2014 було майже нікому: причина
Віталій Дейнега 48
Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
сегодня, 13:01 Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
Настя Сукач 57
Український боксер наступає
сегодня, 12:03 Український боксер наступає "на п’яти" Олександрові Усику
Блог Медіа 1522
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
сегодня, 11:00 Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
Олена Булан 22641
Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
сегодня, 10:00 Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
Юлія Девда 724
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук