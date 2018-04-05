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США призывают мир к жесткой политике с Россией

249 Читати новину українською
США будет занимать жесткую позицию в отношении России, пока не увидит изменений
США будет занимать жесткую позицию в отношении России, пока не увидит изменений / Фото из открытых источников

Белый дом призывает своих союзников усилить давление на Россию, пока РФ не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на просьбу СМИ прокомментировать выступление экс-советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, пишет УНИАН со ссылкой на Голос Америки.

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Другие страны должны активизироваться. Мы выдворили 60 российских агентов, другие страны – по 4-5 человек. Мы считаем, что все должны активизироваться, принять дополнительные меры и усилить давление, чтобы изменить поведение,
– отмечает Сандерс.

По словам пресс-секретаря, США занимают жесткую позицию в отношении России и планируют дальше проявлять жесткость. Белый дом просит Россию изменить поведение и стать "добропорядочным игроком", однако Сандерс не объяснила, что именно подразумевается под этим определением.

Сандерс также напомнила о выступление Герберта Макмастера, где он сказал, что администрация президента Дональда Трампа занимает очень жесткую позицию в отношении России. Выступление советника по нацбезопасности созвучно со словами президента о том, что никто не занимает более жесткую позицию относительно России, чем Дональд Трамп.

Также пресс-секретарь Белого дома напомнила слова президента, что налаживание отношений с Россией будет благом для всего мира.

Но нам придется подождать и посмотреть, что будет дальше. Многое будет зависеть от поведения России,
– сказала спикер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 23 марта уволил советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Он был заменен бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном. Болтон начнет работу на новой должности 9 апреля.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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