Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Генерал Герберт Макмастер, который был советником по вопросам национальной безопасности президента Дональда Трампа, ушел в отставку. Его заменит дипломат Джон Болтон.
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Я очень благодарен за службу генералу Герберту МакМастеру, который выполнил выдающуюся работу и всегда остается моим другом. Официальная передача полномочий состоится 9 апреля", – отметил Трамп.
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Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявший ЦРУ. Трамп объяснил, что отправил Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США из-за того, что они серьезно разбегались во взглядах на ядерную сделку с Ираном.
Кто такой Джон Болтон? Болтон – это опытный дипломат с консервативными взглядами. Он возглавлял постоянное представительство США при ООН с августа 2005 по декабрь 2006 года.