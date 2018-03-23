Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Генерал Герберт Макмастер, который был советником по вопросам национальной безопасности президента Дональда Трампа, ушел в отставку. Его заменит дипломат Джон Болтон.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Я очень благодарен за службу генералу Герберту МакМастеру, который выполнил выдающуюся работу и всегда остается моим другом. Официальная передача полномочий состоится 9 апреля", – отметил Трамп.

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I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 березня 2018 р.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявший ЦРУ. Трамп объяснил, что отправил Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США из-за того, что они серьезно разбегались во взглядах на ядерную сделку с Ираном.

Кто такой Джон Болтон? Болтон – это опытный дипломат с консервативными взглядами. Он возглавлял постоянное представительство США при ООН с августа 2005 по декабрь 2006 года.